Російська армія за добу втратила 720 військових

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023-го орієнтовно склали 224 630 військових. За минулу добу українська армія ліквідувала 720 російських солдатів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Інші втрати ворога:
- танки ‒ 4030 (+6) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійські системи – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаки – 314 (+0) од,
- гелікоптери – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.