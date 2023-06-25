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Російська армія за добу втратила 720 військових

Також ЗСУ ліквідували танки, бойові броньовані машини та артсистеми ворога.

Російська армія за добу втратила 720 військових
Фото: тг-канал Стерненка

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023-го орієнтовно склали 224 630 військових. За минулу добу українська армія ліквідувала 720 російських солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Інші втрати ворога:

  • танки ‒ 4030 (+6) од, 
  • бойові броньовані машини ‒ 7806 (+2) од, 
  • артилерійські системи – 4034 (+19) од, 
  • РСЗВ – 624 (+5) од, 
  • засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
  • літаки – 314 (+0) од, 
  • гелікоптери – 308 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6735 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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