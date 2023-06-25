За ніч ворог чотири рази вдарив по Дніпропетровщині, є постраждалий

За ніч ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Знову атакували Нікополь. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1976 року народження був доставлений до лікарні”, − зазначив він.

Потерпілий перебуває у стані середньої важкості.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок, два приватні житлові будинки, газопровід.

Фото: Микола Лукашук

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району били з важкої артилерії. Через обстріли були пошкоджені лінії електропередачі, люди частково залишилися без світла.

Також вночі ворог двічі бив по Марганецькій громаді. Наслідки обстрілів зʼясовують рятувальники.

В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби випустив по нашій країні 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони “Shahed”.