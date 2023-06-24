Головне за день. Субота, 24 червня

Понад 10 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Збройних Сил, ворожі обстріли, одноденний заколот у Росії. Яким запам’ятається 486-й день повномасштабної війни.

Сили оборони звільнили окуповані 3 2014 року території під Красногорівкою Донецької область, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

“На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується. Слава Україні!” – написав командувач.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня, під Красногорівкою українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувались із 2014 року.

Він зазначив, що це так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось понад 10 бойових зіткнень.

Ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 червня – в нашій новині.

У суботу, 24 червня, Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед”, – розповіла вона.

Маляр додала, що на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На півдні України тривають важкі бої на всіх напрямках наступу.

“Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Станом на ранок 24 червня армія Російської Федерації вбила в Україні 490 дітей і ще 1030 дітей поранила, повідомляє Офіс генерального прокурора. У суботу, 24 червня, внаслідок ракетного обстрілу ворогом Дніпра дістали поранення двоє хлопчиків віком 3 та 9 років.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 466, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Найманці ПВК “Вагнер”, мало не дійшовши до Москви, розвернули колони і попрямували у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів. Про це заявив ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", – йдеться у повідомленні.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, за інформацією його пресслужби, провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території РФ.

Театр абсурду нервово заздрить. Докладніше про одноденний заколот в Росії можна прочитати в нашій публікації Заколот Пригожина. Що відбувається в Росії.

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