Сили оборони звільнили окуповані з 2014 року території під Красногорівкою на Донеччині, – Тарнавський

Сили оборони звільнили окуповані 3 2014 року території під Красногорівкою Донецької область.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

“На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується. Слава Україні!” – написав командувач.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня, під Красногорівкою українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувались із 2014 року.

Він зазначив, що це так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком.

Нагадаємо, за добу біля Бахмута знищили майже 100 окупантів. Також було знищено 2 ворожих танки.