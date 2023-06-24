Через обстріл у Харкові без газу лишилися близько 500 приватних будинків, - Синєгубов

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Холодногірському та Слобідському районах Харкова в ніч на суботу, пошкоджено газову трубу.

Про це у Телеграм повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Приблизно 500 приватних будинків лишилися без газу.

"Екстрені служби зараз працюють над оперативним усуненням наслідків пошкодження газопроводу. За уточненою інформацією, внаслідок цих "прильотів" жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що вранці в суботу, близько 4:00, окупанти завдали удару по Смирнівці Лозівського району.

"На полігоні побутових відходів біля цього населеного пункту зафіксовано велику воронку. Без постраждалих", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що російська армія вночі 24 червня завдала ударів по Харкову. Били, за попередніми даними, з систем С300.