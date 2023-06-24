​На сході ЗСУ розпочали наступ і просунулися вперед на кількох напрямках, – Маляр

Ворог намагається зупинити наступ українських військ на півдні, але несе важкі втрати.

У суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед”, – розповіла вона.

Маляр додала, що на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На півдні України тривають важкі бої на всіх напрямках наступу.

“Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, сьогодні противник продовжував зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.