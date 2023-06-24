Очільник Полку Калиновського Денис Прохоров закликав білоруських військових до боротьби з тиранією у своїй країні.

"Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті в Росії. Це громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше - наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу. Ми маємо в Білорусі резерв, який включає чинних військових, відставних військових та простих громадян, які хочуть визволяти Білорусь від диктатури та окупації... Чекайте нашого сигналу! Час свободи наближається!" - сказав Денис Прохоров.

Зазначимо, що полк імені Кастуся Калиновського – білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України. Названо на честь Кастуся Калиновського — одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно CNN опублікувало матеріал, в якому стверджується, що наступні 24 години мають вирішальне значення для Путіна. Як наголошує видання, неможливо уявити, що путінський режим коли-небудь повернеться до тотального контролю.