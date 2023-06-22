Зеленський звільнив посла України у Білорусі

Хто буде новим послом, наразі невідомо.

Сьогодні, 22 червня, Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі.

Про це йдеться в указі №346/2023 президента України Володимира Зеленського.

“Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, 20 лютого 2017 року президент Петро Порошенко призначив послом України в Білорусі Ігоря Кизима.

Ігор Кизим - український дипломат. У 1996-2000 році він був першим секретарем Посольства України у Франції, а у 2001-2003 роках - у Нігерії. У 2004-2007 роках працював радником департаменту контролю над озброєнням і військово-технічною співпрацею МЗС, у 2007-2011 був радником Посольства України в Канаді. У 2011-2013 роках очолював відділ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) департаменту міжнародної безпеки МЗС.

У 2013-2014 році - заступник директора, а в жовтні-грудні 2014 року - в.о. директора департаменту міжнародної безпеки МЗС. У 2014-2015 роках працював тимчасовим повіреним у справах України у Великобританії.

Раніше повідомлялось, що Україна відкриє нові посольства в Африці та започаткує системну співпрацю із Африканським Союзом.

Україна також підтримує ідею, щоб Африканський Союз став постійним членом G20.