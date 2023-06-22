Членство України в ЄС обговорять сьогодні на Раді зі загальних питань у Стокгольмі

Участь у засіданні візьмуть міністри з європейських справ блоку.

Міністри з європейських справ Євросоюзу обговорять варіанти членства України в ЄС на сьогоднішньому засіданні Ради зі загальних питань у Стокгольмі.

Про це пише Politico.

Вчора Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї надав інформацію послам ЄС про те, що Україна виконала дві з семи рекомендацій Європейської комісії щодо вступу.

“Той факт, що лише дві рекомендації були виконані всього за чотири місяці до того, як Комісія опублікує свою офіційну інформацію восени, був нагадуванням декому про те, скільки Україні ще потрібно зробити, щоб виконати вимоги вступу до ЄС, зокрема по боротьбі з корупцією”, − зазначає видання.

Водночас низка послів підкреслила, що Україна досягла значного прогресу щодо інших п’яти заходів. Наприклад, суддів Конституційного суду України вперше обиратимуть на конкурсі, а не шляхом політичного призначення. Незабаром український парламент також має проголосувати за зміни до антимонопольного законодавства країни.

“Одне з питань, на яке слід звернути увагу, – це ставлення до етнічних угорців в Україні – те, що Будапешт, ймовірно, захоче вирішити перед тим, як підписати наступний етап процесу вступу України до кінця року”, − додає Politico.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Київ неодмінно вступить до ЄС, але для цього Україна має неодмінно покінчити з “30 роками кумівства та корупції”.

Єврокомісія надасть звіт із оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС: усну оцінку озвучать у червні, а остаточну, письмову - у жовтні.

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська сторона зробить усе, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС. А глава МЗС Латвії наголосив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Крім того, підтримав початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року парламент Чехії.