На сайті Кабміну з’явилась нова петиція з вимогою звільнення міністра культури Ткаченка

Вчора, 21 червня, на сайті Кабміну з’явилась нова петиція з вимогою звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Автор петиції стверджує, що, обіймаючи пост міністра культури та інформаційної політики, Олександр Ткаченко непрофесійно керував Міністерством, що спричинило застій в культурній сфері. Не було здійснено належних заходів, щодо захисту та збереження мистецьких творів від російської агресії.

У петиціє стверджується, що міністр сприяв "злочинному рішенню Держкіно щодо реорганізації Довженко-центру", виступив проти закриття музею Булгакова в Києві, до чого закликала Спілка письменників України. Казав, що не вважає свого ексколегу з фракції «Слуга Народу» Олександра Дубінського елементом «російської мережі дезінформації», як про це заявляли у США.

Крім того, у петиції зазначається, що загалом Олександр Ткаченко не відповідає запитам українського суспільства на проукраїнського й освіченого керманича Мінкульту, який буде дослухатися до народу України.

Станом на 15:30 22 червня петиція набрала 3 662 підписи з 25 000 необхідних для розгляду. Петицію ще можна підписати протягом найближчих трьох місяців (91 день).

Нагадаємо, 2 червня петиція з вимогою відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, розміщена на сайті звернень до Кабміну, набрала необхідні 25 тис. голосів. 19 червня глава Уряду Денис Шмигаль відреагував на петицію і повідомив, що неможливо встановити факти та обставини для звільнення міністра культури Ткаченка.