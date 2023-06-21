Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Також буде надано понад 24 тонни гуманітарної допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Іспанія оголосила про надання Києву нової допомоги для оснащення українських шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час конференції з відновлення України в Лондоні, повідомляє пресцентр відомства.

За словами Альбареса, уряд Іспанії зобов'язався у Лондоні виділити Україні 250 мільйонів євро.

«У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі €7 мільйонів, про яке я оголошую сьогодні. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених», - поінформував Альбарес.

Глава МЗС Іспанії заявив, що країна мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Альбарес також зазначив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізниці, щоб допомогти у відновленні.

Нагадаємо, що міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна надасть Україні 20 бронемашин, 4 танки та військовий шпиталь.