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Місця для пересувної торгівлі в столиці продаватимуть через Prozorro, - Білоцерковець

Перші торги вже оголосили.

Місця для пересувної торгівлі в столиці продаватимуть через Prozorro, - Білоцерковець
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Київ переходить на реалізацію місць для пересувної торгівлі через систему Prozorro. Перші торги вже оголошено. Про це повідомив у Facebook депутат Київради, керівник фракції «УДАР Віталія Кличка» Дмитро Білоцерковець

«Київ – перше місто України, яке буде продавати місця для пересувної торгівлі через Prozorro! Прозорі правила гри – запорука розвитку будь-якого міста. Нарешті КП «Міський магазин» оголосило торги на право розміщення об’єктів пересувної торгівлі. Це відбуватиметься у системі закупівель Prozorro, що забезпечує прозорість та чесність торгів», - повідомив Білоцерковець.

Термін дії договорів становитиме 3 роки, уточнив депутат.

Він також навів перелік локацій, на які оголошені торги. Це вул. Ентузіастів навпроти будинку по бульв. Ігоря Шамо, вул. Райдужна, 8, пр. Червоної Калини, 25, вул. Здолбунівська, 5-А та Русанівська набережна, 12.

Раніше повідомлялося, що Київ першим в Україні готується запустити «Електронний кабінет Захисника». Ветерани та військовослужбовці зможуть оформити через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг, зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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