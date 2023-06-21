Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на відновлення України

З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 млн євро на відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.

Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка відбувається цього тижня в Лондоні.

“З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України”, – зазначив Олександр Кубраков.

За його словами, сторони будуть спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо.

Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ «EU for Ukraine Fund»;

кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Зазначається, що Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.

Нагадаємо, США виділять Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури. Також кошти підуть на оцифрування митної системи України.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України. Серед іншого, він включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.