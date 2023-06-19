Україна очікує невдовзі отримати від МВФ $900 млн, - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику.

Україна очікує найближчим часом отримати від Міжнародного валютного фонду наступний транш на суму 900 млн доларів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив для цього оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику.

"У документах зафіксовані зобов’язання України, які ми вже реалізуємо та будемо реалізовувати в майбутньому. Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у травні перший перегляд програми розширеного фінансування для України отримав погодження на рівні персоналу, оголосили в Міжнародному валютному фонді. Це відкриває шлях для другого траншу обсягом майже 900 мільйонів доларів.

Тим часом нині Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Міжнародного банку Аджаєм Бангою. Зеленський запросив Світовий банк "відновити роботу представництва в Україні". Сторони також обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки.