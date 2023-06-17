Минулої доби зафіксували виклик про начебто замінування Київської ГЕС

Минулої доби зафіксували повідомлення про замінування Київської ГЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що уразити ракетами Київську ГЕС майже неможливо, бо для її захисту зроблене все необхідне.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ вжили відповідні заходи з безпеки як щодо прикриття Київської ГЕС від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.