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Минулої доби зафіксували виклик про начебто замінування Київської ГЕС

Правоохоронці небезпечних предметів не виявили.

Минулої доби зафіксували виклик про начебто замінування Київської ГЕС
Київська ГЕС
Фото: скриншот відео

Минулої доби зафіксували повідомлення про замінування Київської ГЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що уразити ракетами Київську ГЕС майже неможливо, бо для її захисту зроблене все необхідне.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ вжили відповідні заходи з безпеки як щодо прикриття Київської ГЕС від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.

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