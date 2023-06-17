Житель Херсонщини підірвався на російській міні

У селі Борозенське на Херсонщині під час виконання польових робіт на російській міні підірвався житель.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

В результаті 36-річний потерпілий отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. "Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан – задовільний", - додали в адміністрації.

ОВА наголосила, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою.

Нагадаємо, днями на Харківщині внаслідок підриву на вибуховому пристрої чоловік отримав поранення. Крім цього, в області чотири дні перекриватимуть дорогу через розмінування.

Тим часом Швеція відправляє в Україну 250 міношукачів після підриву росіянами Каховської ГЕС.