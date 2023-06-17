Сили ППО вже збили 13 ракет "Кинджал"

Також військові знищили ще близько 20 балістичних ракет РФ.

Станом на 17 червня силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник зазначив, що першу ракету "Кинджал" українські військові збили ще 4 травня, після цього ЗСУ знищили ще 12 ракет такого типу.

За його словами, під час масованих ракетних ударів РФ по території України сили ППО знищили ще близько 20 балістичних ракет РФ.

Нагадаємо, що Росія завдала ракетного удару по Києву вдень 16 червня. Сили протиповітряної оборони України повідомили, що було знищено дванадцять ракет – шість аеробалістичних ракет типу “Кинджал” та шість крилатих ракет “Калібр”.