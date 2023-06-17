Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Донецької області на чотирьох напрямках.

Про це повідомив у Телеграм очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Окупанти напередодні вбили одного мирного жителя Донеччини. Це сталося у Торецьку.

«На Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли Вугледар та околиці міста, пошкодили будинок і господарчі споруди у Богоявленці», – зазначив Кириленко.

На Донецькому напрямку ворог вдарив з «Градів» по Кураховому. Авдіївку росіяни обстрілювали протягом ночі.

На Горлівському напрямку росіяни своїми обстрілами Нью-Йорка пошкодили три приватні будинки, дві багатоповерхівки та дві адміністративні будівлі. У Торецьку внаслідок обстрілів пошкоджені школа та будинок. Під ворожим вогнем також перебувала Часовоярська громада.

На Лисичанському напрямку ворог зруйнував три будинки у Сіверську. Крім того, зафіксовано шість обстрілів Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що у Донецькій області 15 червня окупанти обстріляли 13 населених пунктів. Серед них: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Велика Новосілка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новоселівка Перша, Скучне, Керамік, Шахтарське, Неліпівка.