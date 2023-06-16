За добу Росія била по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли пʼять разів. Вони вели вогонь із артилерії та мінометів, а також двома некерованими ракетами в Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили девʼять обстрілів. Зафіксовано 51 вибух. Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади. У Краснопільській пошкоджено три приватні житлові будинки, газопровід побутового газопостачання, ЛЕП. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 98 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади. У Глухівській поранення отримали троє дітей 2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н. Одну дитину госпіталізовано, іншим надали медичну допомогу без госпіталізації. Середино-Будська громада: здійснено авіаудар із гелікоптеру – пуск пʼяти ракет типу "НУРС". Також були мінометні обстріли, внаслідок сталося загорання покрівлі адміністративної будівлі підприємства.

У Запорізькій ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з ракетних систем залпового вогню по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та інших прифронтових селах. 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей. Вранці ворог вдарив по Оріхову, є постраждалий. 55-річного чоловіка оперативно доставили до медустанови.

У Дніпропетровській цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Луганській противник знов активізувався у Сватівському районі – спробував наступати на Стельмахівку, але отримав вогневу відповідь від українських захисників та відійшов. Ворог не зменшує й кількості застосованої авіації. Цього разу авіаудар він скерував по Райгородці та Макіївці. За добу окупанти здійснили 105 обстрілів (496 снарядів). Окупанти щодня зазнають значних втрат. Їхні військові шпиталі на в Луганській області переповнені пораненими.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Ветеринарного, Алісівки, Стариці, Огірцевого, Гатища, Плетенівки, Бочкового та Бударок. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший та Кислівка. Вчора ворог з мінометів 120 мм обстріляв Липці Харківського району. Зафіксовано влучання на відкриту територію. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено два житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа на відкритій території.

У Донецькій за минулу добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів. Серед них: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Велика Новосілка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новоселівка Перша, Скучне, Керамік, Шахтарське, Неліпівка. Пошкоджено 17 житлових будинків (з них чотири – багатоквартирних), будинок культури, два цивільних автомобіля, ЛЕП, школа, сільськогосподарська техніка, адмінбудівля ПрАТ "АКХЗ ФМТ", вежа "Водафон", адмінбудівля відділу розвитку Торецької МВА, трансформаторна підстанція. За добу на Донеччині: 11 поранених.

У Миколаївській після опівночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ворожих ударних БПЛА.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 54 обстріли (223 снаряди), з них по Херсону – 10 обстрілів (37 снарядів). Поцілили у райони 27 населених пунктів області. За добу внаслідок російської агресії дві людини загинуло, дві – дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: станом на ранок середній рівень води становить 1,67 метра. Підтопленими залишаються 1649 будинків у 17 населених пунктах правобережжя. Триває відкачування води там, де знизився рівень затоплення. Минулої доби рятувальники допомогли мешканцям 88 будинків. Звідти відкачали понад 22 тонни води. Епідситуація в регіоні також стабільна. Випадків інфекційних захворювань не зафіксовано.

Нагадаємо, уночі 16 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу “Shahed “. Сили та засоби ППО збили обидва ворожих дрони.