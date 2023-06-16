Учора окупанти били по трьох районах Харківщини

Загиблих та поранених немає.

У четвер 15 червня ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.

У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені вікна житлового будинку та 2 господарські споруди. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджені 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.

Триває розмінування області. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 216 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за добу 14 червня ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області. Під вогнем росіян перебували населені пункти: Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інші. Без жертв.