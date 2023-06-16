Також бійці СБУ знищили близько 10 окупантів.

Бійці спецпідрозділу “Білий вовк” ЦСО “А” СБУ за одну ніч знищили 14 цілей російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Наші воїни залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та “хороших росіян”,- розповіли в СБУ.

Зокрема, спецназівці знищили:

7 танків

2 гаубиці "Д-30"

МТ-12 "Рапіра"

ворожий розрахунок ПТРК

автомобільна техніка

Також бійці СБУ знищили близько 10 окупантів.

Нагадаємо, Сили спецоперацій України показали, як за допомогою Himars вдалося знищити ворожі радіолокаційні комплекси. В районі Бахмута бійці ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2".