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Amnesty International засудила Росію за звинувачення 22 українських військовополонених

Також Amnesty International нагадали, що воєнним злочином є нелюдське поводження з військовополоненими.

Amnesty International засудила Росію за звинувачення 22 українських військовополонених
Фото: АР

Російські звинувачення бійців ЗСУ з полку “Азов” у членстві в “терористичній організації” є “свавільними”.

Про це повідомила Amnesty International.

“Позбавлення військовополонених права на справедливий суд є воєнним злочином”, - наголосили в організації. 

Також Amnesty International нагадали, що воєнним злочином є і катування або нелюдське поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, у середу 14 червня у Росії розпочався “суд” над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року. Серед 22 обвинувачених, які повстали перед “судом”, вісім – жінки, які працювали кухарями у батальйону “Азов”.

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