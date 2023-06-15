Amnesty International засудила Росію за звинувачення 22 українських військовополонених

Також Amnesty International нагадали, що воєнним злочином є нелюдське поводження з військовополоненими.

Російські звинувачення бійців ЗСУ з полку “Азов” у членстві в “терористичній організації” є “свавільними”.

Про це повідомила Amnesty International.

“Позбавлення військовополонених права на справедливий суд є воєнним злочином”, - наголосили в організації.

Також Amnesty International нагадали, що воєнним злочином є і катування або нелюдське поводження з військовополоненими.

Russia put on trial 20+ members of Azov, a regiment of #Ukraine's Armed Forces, on arbitrary charges of membership of a "terrorist organization". Depriving prisoners of war of the right to fair trial is a #WarCrime. So is torture or inhuman treatment of prisoners of war. — Amnesty International (@amnesty) June 15, 2023

Нагадаємо, у середу 14 червня у Росії розпочався “суд” над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року. Серед 22 обвинувачених, які повстали перед “судом”, вісім – жінки, які працювали кухарями у батальйону “Азов”.