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Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, загинув житель

Також окупанти обстріляли селище Козацьке.

Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, загинув житель
Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинув 55-річний чоловік у своїй квартирі. 

Крім того, російська авіація вдарила по селище Козацьке. Там  поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.

Нагадаємо, окупанти обстріляли сьогодні селище Зеленівка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

А упродовж минулої доби росіяни 40 разів стріляли по області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії і "Градів". Через російську агресію двоє людей були поранені.

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