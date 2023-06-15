Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, загинув житель

Російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинув 55-річний чоловік у своїй квартирі.

Крім того, російська авіація вдарила по селище Козацьке. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.

Нагадаємо, окупанти обстріляли сьогодні селище Зеленівка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

А упродовж минулої доби росіяни 40 разів стріляли по області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії і "Градів". Через російську агресію двоє людей були поранені.