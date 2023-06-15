Сили спецоперацій України показали, як за допомогою Himars вдалося знищити ворожі радіолокаційні комплекси.

Про це йдеться в дописі ССО у телеграмі.

В районі Бахмута бійці ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2".

"Дані про місце знаходження оперативно передані побратимам з ракетно-артилерійського підрозділу. В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника. Вижити вдалося небагатьом, але не на довго", - розповіли військові.

Нагадаємо, нещодавно Сили спецоперацій показали свою роботу у Бахмуті. На оприлюдненому відео зафіксували елементи відпрацювання по ворогу з позицій у майже зруйнованих будинках Бахмута.

Крім того, біля Авдіївки ССО знищили російський танк за допомогою ПТРК Nlaw.