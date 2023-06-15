Канада й Італія нададуть військову допомогу Україні

Серед постачань - ракети для ППО та інші системи озброєння для оборони.

Ще дві держави на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосили про плани надати військову допомогу Україні, передає "Європейська правда".

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, йдеться про Канаду та Італію.

Зокрема, Канада зобов’язалася виділити ще $500 мільйонів через надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони.

Італія виділить останній транш допомоги, до якого входять "найбільш важливі системи озброєння для оборони України".

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії. Крім того, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для нашої держави.

Глава Пентагону, розповідаючи про підсумки "Рамштайну", зауважив, що союзники зосереджені на потребах України в ППО.

Тим часом глава українського Міноборони Олексій Резніков отримав зобов’язання від партнерів про початок навчань для українських пілотів на винищувачах.