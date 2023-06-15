"Це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України", - підкреслив Остін.

Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив підсумки 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Як ідеться в дописі Остіна у твітері, союзники зосередили увагу на потребах України в системах ППО.

"Ми як і раніше зосереджені на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони наземного базування. І це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України", - зазначив міністр оборони США.

За словами Остіна, Україна "має хороші можливості для вирішення викликів, які ще прийдуть" і що союзники будуть з нашою державою скільки завгодно.

We have just wrapped up our 13th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. It once again demonstrated the unity and the resolve that has characterized this group ever since I convened our very first meeting. pic.twitter.com/TTKOojCOdB — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

Тим часом Президент Зеленський, виступаючи перед парламентом Швейцарії, закликав цю державу дозволити реекспорт військової техніки в Україну.