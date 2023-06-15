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Глава Пентагону про підсумки "Рамштайну": Союзники зосереджені на потребах України в ППО

"Це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України", - підкреслив Остін.

Глава Пентагону про підсумки "Рамштайну": Союзники зосереджені на потребах України в ППО
Глава Пентагону Ллойд Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив підсумки 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Як ідеться в дописі Остіна у твітері, союзники зосередили увагу на потребах України в системах ППО.

"Ми як і раніше зосереджені на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони наземного базування. І це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України", - зазначив міністр оборони США.

За словами Остіна, Україна "має хороші можливості для вирішення викликів, які ще прийдуть" і що союзники будуть з нашою державою скільки завгодно.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

Тим часом Президент Зеленський, виступаючи перед парламентом Швейцарії, закликав цю державу дозволити реекспорт військової техніки в Україну.

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