Компанія Mondelez оголосила про скорочення діяльності в Росії

Зокрема, компанія заявила, що припинила нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в медіа в РФ.

Провідний американський виробник харчових продуктів Mondelez повідомив, що скорочує операції в Росії.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

До кінця 2023 року компанія планує створити на російському ринку окремий бізнес, який буде мати самодостатній ланцюг постачань.

Раніше виробник снеків зіткнувся зі значним корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи через свою присутність у Росії.

Після цього компанія заявила, що припинила нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в медіа в РФ.

"В результаті цих дій... загальні обсяги скоротилися..., і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшилися", - заявила Mondelez.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника "Ведмедика Барні" - компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет РФ компанія поповнила податками на понад 61 млн доларів.