Німеччина опублікувала першу в її історію нацстратегію безпеки, назвавши Росію головною загрозою

Німеччина назвала Росією головною загрозою своїй безпеці та дала зрозуміти, що хоче продовжувати партнерство з Китаєм, попри те, що азійська країна все частіше поводиться як суперник і конкурент.

Про це йдеться у першій стратегії національної безпеки країни, опублікованій у середу, пише Bloomberg.

Федеральний канцлер Олаф Шольц і старші міністри, включно з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністром фінансів Крістіаном Лінднером, представили стратегію на пресконференції в Берліні.

Уряд також закріпив у документі, як офіційну, мету НАТО витрачати щонайменше 2% ВВП щорічно на оборону.

“Сьогоднішня Росія наразі є найбільшою загрозою миру та безпеці в євроатлантичному регіоні”, − написав уряд у стратегічному документі, який займає понад 70 сторінок і також стосується енергетичної безпеки та доступу до сировини та технологій.

Щодо Китаю, уряд заявив, що “елементи суперництва та конкуренції зросли в останні роки”, водночас заявивши, що уряд у Пекіні “залишається партнером, без якого не можна вирішити багато найнагальніших глобальних проблем”.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Німеччина підтвердила запрошення для Китаю на спільний саміт у Берліні 20 червня, але “просить не привозити занадто багато міністрів”. Берлін прагне уникнути враження, що він приймає Китай із надто розпростертими обіймами на тлі напруженості навколо Тайваню та непрямої підтримки Пекіном війни Росії в Україні.