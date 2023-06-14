США планують придбати близько 12 мільйонів барелів нафти для поповнення резервів

США планують придбати близько 12 мільйонів барелів нафти цього року для поповнення вичерпаних резервів на випадок надзвичайних ситуацій на тлі падіння цін на нафту.

Про це пише Bloomberg.

Сюди входять три мільйони барелів американці отримають в серпні, і додаткові 3 мільйони барелів із запиту, опублікованого адміністрацією Байдена в п’ятницю.

Представник американського Міністерства енергетики сказав, що вони продовжуватимуть “шукати можливості для додаткових викупів, якщо це дозволять ринкові умови та обмеження операцій SPR”.

“Стратегічний нафтовий резерв потужністю понад 700 мільйонів барелів перебуває на 40-річному мінімумі після історичного скорочення запасів на 180 мільйонів барелів минулого року у відповідь на вторгнення Росії до України”, − зазначає видання.

Будь-яке додаткове зростання внутрішніх барелів може підвищити ціни на нафту, потенційно також на бензин у середині літнього сезону. Окрім того, адміністрація президента Джо Байдена може відмовитися від поповнення запасів у більших кількостях.

Нагадаємо, на початку червня Bloomberg писав, що нафта подорожчала на тлі рішення Саудівської Аравії скоротити видобуток ще на один мільйон барелів на день починаючи з липня. Марка West Texas Intermediate підскочила майже на 5% на початку сесії, потім скоротила зростання і торгувалася нижче 73 доларів за барель з аналогічними рухами міжнародного маркера Brent. Ціни на сиру нафту зросли більш ніж на 1%.