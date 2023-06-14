У віці 89 років помер американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії Кормак Маккарті. Смерть настала з природних причин, пише The Gurdian.

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Його найбільш відомим твором є моторошний постапокаліптичний роман "Дорога", написаний 2006 року. Головні герої – батько й син. Вони є одними із небагатьох людей, що вижили внаслідок неназваної катастрофи, яка спричинила кінець звичного світу. Батько й син не називають один одного іменами – вони безіменні вцілілі, які намагаються вижити й надалі, ідучи довгою холодною дорогою в надії знайти краще життя біля океану. За цей твір письменник отримав Пулітцерівську премію 2007 року.

Цей роман, а також ще два схвалені критикам твори – "Всі гарненькі коні" та "Немає країни для старих" – були екранізовані.

Стиль Макккарті – щільна, сувора проза, за що його порівнювали із Германом Мелвіллем та Вільямом Фолкнером.

Маккарті дав декілька інтерв’ю, де детально розповідав про своє життя протягом десятиліть. Він кинув навчання в Університеті Теннессі та приєднався до військово-повітряних сил США на чотири роки, а потім повернувся до університету, знову кинув і почав писати романи в 1959 році. Його дебют 1965 року "Хранитель саду" написаний, коли він працював автомеханіком і жив у злиднях. За ним пішли романи, зокрема "Зовнішня темрява" 1968 року, Child of God 1973 року про серійного вбивцю в гірській місцевості східного Теннессі і напівавтобіографічний "Саттрі" в 1979 році, який часто описували як його найсмішніший роман.

У 1985 році Маккарті здобув визнання критиків із "Кривавив меридіаном". Заснований на реальних подіях на кордоні між Техасом і Мексикою в 1950-х роках, роман розповідає історію 14-річного жителя Теннесі, який опиняється у світі, де корінних американців вбивають. New York Times заявила, що це "можливо, найкривавіша книга з часів "Іліади".

Стиль Маккарті впізнаваний: він часто пропускав розділові знаки та використовував полісиндентон – вставляв сполучення, щоб уповільнити ритм мови та створити похмурий тон. Маккарті був тричі одруженим і жив у Іспанії та Техасі, перед тим як осісти в Нью Мехіко на три десятиліття.