Канада вводить санкції проти осіб, які пов’язані із розкраданням Росією культурних об’єктів України

У відповідь на спроби Росії знищити культурні об’єкти України, Канада запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб з РФ та колаборантів.

Про це повідомляє сайт уряду Канади з посиланням на міністерку закордонних справ Мелані Жолі.

За її словами, Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії, які є прямою відповіддю на спроби РФ знищити культурні об’єкти, установи та ідентичність України.

Канада вводить санкції проти осіб, пов’язаних із розкраданням Росією українських культурних об’єктів, щоб протистояти спробам Кремля "русифікувати" українську культуру.

У списку осіб, які потрапили під санкції, є також українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з Росією. До нього також входять новостворені структури на тимчасово окупованих територіях України, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичні та юридичні особи, пов’язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці Росії.

"Цими санкціями Канада підтверджує свою непохитну відданість підтримці народу України проти агресивної війни Росії, продовжуючи збільшувати тиск на Росію та українців, які співпрацюють з російською адміністрацією в Україні, доки вони не припинять ці невиправдані напади", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Джастіном Трюдо, під час зустрічі вони ухвалили спільну декларацію.