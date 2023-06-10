Прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до Києва.

Про це у твітері написав заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Ласкаво просимо в Україну, пане Прем’єр-міністре", - йдеться в дописі.

За інформацією Reuters, Трюдо відвідав Київ, щоб висловити підтримку Україні, яка готується до великого контрнаступу проти російських військ.

Канадський прем'єр віддав шану загиблим українським солдатам, відвідавши меморіал у центрі Києва.

За даними СBC News, із Трюдо прибула також віце-прем'єрка Христя Фріланд.

Фото: The Canadian Press

Нагадаємо, нині до української столиці приїхала і міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля, голова Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Аль-Мхейрі.