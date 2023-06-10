Через підрив Каховської ГЕС можуть зникнути 30% заповідного фонду Херсонщини, - Стрілець

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляє про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це Стрілець написав у Facebook.

"Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". Триває обміління акваторії в нацпарках "Великий Луг" - на 4,2 метра і "Кам'янська Січ" - на 6 метрів. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод", - написав Стрілець.

Крім того, за його словами, через підрив дамби Каховської ГЕС наразі вже підтоплено близько 1200 га Кінбурнського півострова.

Стрілець повідомив, що екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники продовжують фіксувати докази злочинів окупантів на місці екологічного лиха, та закликав усіх свідків допомогти фахівцям і повідомити про них на вебресурсі та в мобільному застосунку Міндовкілля "ЕкоЗагроза" .

Нагадаємо, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від підриву Каховської ГЕС і потреб. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі більш ніж 55 млрд грн.