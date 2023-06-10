На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на 1400 м, - Череватий

На Бахмутському напрямі за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 метрів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий.

«За цю добу вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 метрів», - поінформував він.

Речник наголосив, що українські військові контратакують, користуючись тим, що росіяни проводили ротацію. Водночас він зауважив, що війська РФ намагаються бити по українським підрозділам: завдано 8 авіаударів та 330 разів здійснювалися обстріли ствольною та реактивною артилерією.

«Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон. Знищили також самохідну артилерійську установку «Гвоздика», 3 бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат ZALA, 8 складів боєприпасів та 7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю», - підкреслив Череватий.

Полковник розповів, що ворог намагається вибудувати свою оборону і паралельно були спроби контратакувати українські позиції, проте, всі ці спроби зазнали невдачі. Череватий наголосив, що ЗСУ вже зайняли ряд висот.

Нагадаємо, що за інформацією від заступниці міністра Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.