Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині

Вночі 10 червня росіяни завдали ракетного удару по Дружківці.
Як повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, уламками було пошкоджено чотири будинки, амбулаторію та підприємство. Також під обстріл потрапила Рай-Олександрівка Миколаївської громади.
На Донецькому напрямку у Кураховому загинула людина, зруйновано один будинок і пошкоджено ще два.
Була поранена людина на Горлівському напрямку - у Торецьку. Також у громаді обстріли пошкодили три будинки, чотири інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки, у Костянтинівській громаді - ліцей та культову споруду у Марковому.
На Лисичанському напрямку зазнали руйнувань два будинки у Званівці, було зафіксовано дев'ять обстрілів Лиманської громади.
Нагадаємо, на Харківщині від ворожого обстрілу загинула людина, є поранені. Для обстрілів Богодухівського та Куп'янського районів росіяни використали понад десяток БпЛА.
Внаслідок обстрілу військового аеродрому "Миргород" на Полтавщині влада повідомила про певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.
Атака на Одещину призвела до загибелі трьох осіб, ще майже три десятки поранені.