Одна ворожа ракета влучила в узбережжя, від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Росія вночі 10 червня атакувала Одещину.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", Сили оборони знищили всі ворожі "Shahed-131/136".

"Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - розповіли військові.

Понад 10 осіб отримали поранення.

Згодом речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у небі над Одесою вночі було знищено вісім дронів-камікадзе та дві ракети ворога. При цьому одна ракета влучила в узбережжя, від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в етері телемарафоні про 26 постраждалих, з них - двоє дітей та одна вагітна.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області 1 год ·

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області 1 год ·

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області 1 год ·

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли сім громад Сумщини, поранення отримав цивільний. Також під вогонь потрапив Херсон - у той момент в місті проводили евакуацію. Було травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.