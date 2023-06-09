За місяць в системі єЧерга зареєструвались понад 60 тисяч водіїв

15% усіх водіїв, що зареєструвалися в системі єЧерга, є іноземцями.

За місяць, що минув від масштабування системи єЧерга, в електронній черзі перетину кордону зареєструвалися вже 63 тисячі водіїв.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Загалом за місяць майже 155 тис. вантажівок перетнули кордон за онлайн-записом.

“Разом з тим, є питання, які потребують покращення. Зокрема, вони стосуються швидкого пропуску порожніх транспортних засобів та ефективного функціонування ветеринарної черги. Працюємо над новими рішеннями”, - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Уточнюється, що 15% усіх водіїв, що зареєструвалися в системі єЧерги, є іноземцями. Це перевізники з Польщі, Литви, Молдови, Чехії та Туреччини.

Наразі в онлайн-черзі очікують на перетин кордону близько 12 тисяч вантажівок.

У міністерстві розповіли, що система єЧерга звіряє дані про автівку та вантаж з митною базою не лише під час реєстрації, а й під час перебування в онлайн-черзі. Програма дозволяє верифікувати інформацію кілька разів на добу, що унеможливлює маніпуляції з боку перевізників, які іноді реєструються порожніми, а потім їдуть завантаженими.

Нагадаємо, "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів запрацювала торік у грудні в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Місяць тому до вже працюючого за системою єЧерга пункту пропуску “Ягодин - Дорогуськ” Кабмін додав ще 15 пунктів, на яких працює система.