У Білорусі зараз приблизно тисяча російських військових, - ДПСУ

Вони залучені переважно до навчань або ж підготовки на полігонах.

Кількість російських військових, які знаходяться на території Білорусі, зменшилась до приблизно тисячі осіб.

Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Створення необхідного (наступального) угруповання, яке б могло перебувати на території Білорусі для здійснення вторгнення в Україну, на даний момент не фіксується. Російські військові, які знаходяться на території Білорусі, залучені переважно до навчань або ж піготовки на полігонах. За нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1000, і це значно менше, ніж було на початку цього року, коли кількість російських військових у Білорусі могла досягати 10-11 тисяч, у подальшому вона зменшилася до 2,5 тисячі, а зараз - до однієї тисячі", - сказав Демченко.

Водночас, за словами Демченка, не можна виключати, що в подальшому Росія може перекинути чергові підрозділи своїх військ, але, як правило, їх також задіюватимуть до підготовки на білоруських полігонах.

Нагадаємо, що 2 червня СБУ заявила про затримання агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України.