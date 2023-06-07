​У Голій Пристані на Херсонщині прибуває вода, окупаційна “влада” не евакуює людей

Станом на 12:30 середи 7 червня у тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині продовжувала прибувати вода.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальницю Голопристанської МВА Світлану Лінник.

“В деяких місцях піднялась до 3,5 метрів. Багато хто з місцевих жителів ночував на дахах будинків”, – зазначила вона.

За словами чиновниці, окупаційна “влада” окупацію населення у Голій Пристані не проводила. У Генштабі стверджують, що у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими терористами дамби станом на 12-ту годину середи було підтоплено 29 населених пунктів Херсонської області, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 перебувають під тимчасовою окупацією.

Близько 18-ї години з Херсонській області було евакуйовано 1 894 людини, із херсонського мікрорайону “Корабел” – 1 431.