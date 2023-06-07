Україна передала до МКС всю інформацію про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС

Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, Костін поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.

"Також генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", – інформує Офіс генпрокурора.

За словами Андрія Костіна, Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

"Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів", – додав він.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС.

Унаслідок підриву російськими терористами дамби станом на зараз підтоплено 29 населених пунктів Херсонської області, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 перебувають під тимчасовою окупацією. Евакуйовані понад 1 560 людей.