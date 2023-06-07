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Зеленський і Ердоган обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС

Глава української держави передав президенту Туреччини список нагальних потреб для ліквідації лиха на Херсонщині.

Зеленський і Ердоган обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президенти України на Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган обговорили під час телефонної розмови наслідки теракту на Каховській ГЕС, зернову угоду та повернення українських ув'язнених з російського полону.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", – зазначив глава держави.

Він додав, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території та повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, з російського полону.

Президенти двох країн також обговорили питання продовження й розширення зернової ініціативи.

 

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.

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