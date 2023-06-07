Зеленський і Ердоган обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС

Глава української держави передав президенту Туреччини список нагальних потреб для ліквідації лиха на Херсонщині.

Президенти України на Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган обговорили під час телефонної розмови наслідки теракту на Каховській ГЕС, зернову угоду та повернення українських ув'язнених з російського полону.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", – зазначив глава держави.

Він додав, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території та повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, з російського полону.

Президенти двох країн також обговорили питання продовження й розширення зернової ініціативи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.