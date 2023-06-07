Російські хакери здійснили атаку на гарячу лінію Херсонської ОВА

За цими телефонами люди дзвонили, аби попросити про евакуацію.

Російські хакери здійснили атаку на гарячу лінію Херсонської обладміністрації, де приймали звернення від людей із проханнями про допомогу та евакуацію.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення гарячої лінії облдержадміністрації. За цими телефонами люди дзвонили, аби отримати консультацію, або попросити про евакуацію», - розповів він.

Зокрема лише за вчора цими каналами надійшло 528 дзвінків і сьогодні люди продовжують телефонувати. Прокудін зазначив, що зараз гаряча лінія працює у звичному режимі, але збої в роботі можуть повторитись та попросив в такому разі телефонувати на телефон служби порятунку 101 чи в поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Кабмін створив штаб з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

Станом на зараз підтоплено 29 населених пунктів Херсонської області, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 перебувають під тимчасовою окупацією.