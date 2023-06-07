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Республіканці продовжать наполягати на збільшенні фінансування Києва попри заяви Маккарті

"Не потрібно виняткової кількості додаткових ресурсів, щоб переконатися, що Росія не виграє війну".

Республіканці продовжать наполягати на збільшенні фінансування Києва попри заяви Маккарті
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл
Фото: EPA/UPG

Республіканці в Сенаті кажуть, що вони продовжать наполягати на збільшенні фінансування для України та оборони навіть після полярних коментарів спікера Палати представників Кевіна Маккарті, пише СNN.

“Якщо в Україні закінчилися патрони, я хочу їх поповнити (запаси, - ред.). Цей час колись настане. Ми зацікавлені в тому, щоб Росія не виграла цю війну. Не потрібно виняткової кількості додаткових ресурсів, щоб переконатися, що цього не станеться”, − сказав представник Республіканської партії від Техасу Ден Креншоу.

Кілька захисників у Палаті представників також виступили проти твердження Маккарті, що є ще однією ознакою внутрішньопартійної боротьби за допомогу Україні в найближчі місяці.

Це може потенційно спровокувати конфлікт між спікером і лідером меншості в Сенаті Мітчом Макконнеллом. Макконнелл назвав узгоджені витрати на оборону “недостатніми”, пообіцявши працювати над виділенням додаткового фінансування.

Деякі сенаторів-республіканці запропонували Маккарті “політичний перепочинок”, стверджуючи, що питання фінансування України не повинно вирішуватися негайно, враховуючи, що мільярди доларів ще не вичерпані, але також попереджаючи, що Сенат це питання не ігноруватиме.

Величезні розбіжності між поглядами Макконнелла та Маккарті на фінансування оборони сформовані як політичною реальністю для Маккарті, який намагається отримати підтримку свого правого флангу після того, як досяг компромісу щодо стелі боргу, так і фактами, що адміністрація Байдена все ще має мільярди, які може виділити на додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, Маккарті виступив проти спроб інших республіканців прискорити збільшення фінансування для України та пообіцяв заблокувати будь-який законопроєкт, який знижує нові обмеження на витрати США.

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