США нададуть Україні пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні, - Білий дім

Сполучені Штати Америки виділять Україні нові пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні для протидії російські агресії. Також Вашингтон вивчає ситуацію з підривом Каховської ГЕС, передає "Європейська правда".

Як повідомив координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, Штати готові допомогти нашій державі подолати наслідки катастрофи. Йдеться про допомогу через міжнародні гуманітарні організації.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден", – сказав Кірбі.

Він додав, що США все ще оцінюють ситуацію з підривом окупованої росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Євросоюз готовий надати необхідну підтримку та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків влаштованої Росією катастрофи. А в Латвії збирають допомогу українцям, які постраждали після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.