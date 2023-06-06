Підрив Каховської ГЕС: Євросоюз готовий надати допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили наслідки для людей і довкілля підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Я провів розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити про останню інформацію щодо підриву Каховської ГЕС та які наслідки для людей і довкілля. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи", - написав Кулеба.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він сказав, що це демонструє новий вимір російських звірств.