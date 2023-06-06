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Ще одну військову адміністрацію утворили на Харківщині

Відповідний указ підписав Президент Зеленський.

Ще одну військову адміністрацію утворили на Харківщині
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

У Харківській області з'явилася ще одна військова адміністрація.

Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

"Утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Харківській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації..", - йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно на території Донецької області було створено 9 військових адміністрацій, а в Запорізькій області - 19 ВА.

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