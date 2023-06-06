Впливати на повернення дітей і цивільних українців можуть лише ті, хто має відносини з РФ, – президент

З ООН після її привітання з днем російської мови, опублікованим у день теракту на Каховській ГЕС, Зеленський говорити сенсу не бачить.

Україна просила Китай допомогти у звільненні цивільних полонених українців. Турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана закликали допомогти зі звільненням кримських татар та кримців загалом ще до повномасштабного вторгнення.

Звільнення всіх полонених було би можливим за українською формулою миру. А до цього до обміну можуть долучатися треті країни, повідомив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз з 2500 обміняних повернули близько 550 цивільних. Мирних повертати складніше, ніж військових.

"Туреччина більше допомагає з обміном військових. І у нас були позитивні моменти. І також Саудівська Аравія допомогла з військовими. Туреччина знає, що питання кримських татарів, я вважаю, що це на них", – зазначив Зеленський.

Ердоган має список полонених мешканців Криму і обіцяв із цим допомогти. Щодо інших країн – вплив може бути тільки тих, від кого щось залежить у Росії.

"Якщо ми беремо Організацію Обʼєднаних Націй – з одного боку, вони допомагали з зерновим коридором, а з іншого – у нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з днем руського язика. Я нічого не можу сказати після цього ООН, про що мені сьогодні з ними говорити?" – зазначив президент.

Він додав, що сьогодні під час зустрічі з представником Ватикану закликав допомоги у поверненні дітей. Цю ж тематику проговорювали з Китаєм. Тобто це ті країни, які мають відносини з Росією: економічні, релігійні чи інші.

Також президент вважає, що важливі гуманітарні рішення можна буде втілити, коли Росія ослабне ще більше. Вже зараз очевидно, що вона не зможе захопити всю країну.

За даними станом на кінець травня, в Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України. Зокрема, дітей, яких окупанти викрали і віддають їх на всиновлення, змінюючи їм імʼя та всі ідентифікаційні дані.

Крім них, у полоні військові. Попередній обмін відбувся 6 травня – визволили 45 захисників Азовсталі.