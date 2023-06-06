Унаслідок нічної ракетної атаки у Київській області пошкоджені 7 житлових будинків та багатоповерхівка. Також руйнувань зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення.
Про це повідомив у Телеграм очільник поліції області Андрій Нєбитов.
Через ракетні обстріли в одному із районів області обірвано електромережі. Уламки ракет виявили також у лісових масивах та на полях двох районів.
Вночі правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення однієї лікарні 63 людей, серед яких 8 дітей. Загалом цієї доби до поліції Київщини надійшло понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних об’єктів на території області.
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 крилатих ракет. Більшість із них були націлені на Київ. ППО збила всі ворожі обʼєкти, зокрема близько 20 – у Києві та довкола нього.