До поліції надійшло понад 50 повідомлень про уламки повітряних об’єктів.

Унаслідок нічної ракетної атаки у Київській області пошкоджені 7 житлових будинків та багатоповерхівка. Також руйнувань зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення.

Про це повідомив у Телеграм очільник поліції області Андрій Нєбитов.

Через ракетні обстріли в одному із районів області обірвано електромережі. Уламки ракет виявили також у лісових масивах та на полях двох районів.

Вночі правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення однієї лікарні 63 людей, серед яких 8 дітей. Загалом цієї доби до поліції Київщини надійшло понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних об’єктів на території області.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 крилатих ракет. Більшість із них були націлені на Київ. ППО збила всі ворожі обʼєкти, зокрема близько 20 – у Києві та довкола нього.