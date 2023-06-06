Під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак

1 липня йому мав виповнитися 31 рік. У Героя залишилися дружина та мама.

Під Бахмутом 2 червня загинув історик, археолог Микола Майорчак.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради із посиланням на колег захисника з “Локальної історії”.

Боєць брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури.

Для науково-дослідного проєкту «Локальна історія» записував свідчення очевидців визвольних змагань на території України.

Обіймав посаду старшого наукового співробітника Львівського історичного музею. Учасник Революції Гідності.

З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист України від окупантів. Спочатку був на військовій службі в одному з відділів тероборони. Згодом виконував бойові завдання у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Загинув 2 червня 2023 року поблизу Бахмута. Сьогодні Миколу поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

У Героя залишилися дружина та мама.

Вічна честь, слава і світла пам'ять.