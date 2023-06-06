Під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак

Під Бахмутом 2 червня загинув історик, археолог Микола Майорчак.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради із посиланням на колег захисника з “Локальної історії”.
Боєць брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури.
Для науково-дослідного проєкту «Локальна історія» записував свідчення очевидців визвольних змагань на території України.
Обіймав посаду старшого наукового співробітника Львівського історичного музею. Учасник Революції Гідності.
З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист України від окупантів. Спочатку був на військовій службі в одному з відділів тероборони. Згодом виконував бойові завдання у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Загинув 2 червня 2023 року поблизу Бахмута. Сьогодні Миколу поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
У Героя залишилися дружина та мама.
Вічна честь, слава і світла пам'ять.