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Під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак

1 липня йому мав виповнитися 31 рік. У Героя залишилися дружина та мама.

Під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак
Микола Майорчак
Фото: "Локальна історія"

Під Бахмутом 2 червня загинув історик, археолог Микола Майорчак. 

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради із посиланням на колег захисника з “Локальної історії”. 

Боєць брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури. 

Для науково-дослідного проєкту «Локальна історія» записував свідчення очевидців визвольних змагань на території України.

Обіймав посаду старшого наукового співробітника Львівського історичного музею. Учасник Революції Гідності.

З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист України від окупантів. Спочатку був на військовій службі в одному з відділів тероборони. Згодом виконував бойові завдання у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 

Загинув 2 червня 2023 року поблизу Бахмута. Сьогодні Миколу поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

У Героя залишилися дружина та мама. 

Вічна честь, слава і світла пам'ять.

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