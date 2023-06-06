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Україна ще до підриву росіянами Каховської ГЕС поділилася з союзниками даними про підготовку цього теракту, – Зеленський

Україна позиватиметься у звʼязку з підривом ГЕС до Міжнародного кримінального суду. 

Україна ще до підриву росіянами Каховської ГЕС поділилася з союзниками даними про підготовку цього теракту, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українська розвідка дійсно мала інформацію про підготовку росіянами підриву Каховської ГЕС. Україна поділилася цими даними із закордонними партнерами іще до катастрофи. 

Всі розуміли, що РФ разом із колаборантами замінувала дамбу ще минулого року. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції, влаштованій до Дня журналіста. 

"Без особливих якихось деталей, але тим не менш ми отримали цю інформацію", – зазначив президент. 

Україна зазделегідь розуміла ризики. Команди рятувальників були підготовлені, МВС готувалось до відповідних дій, також розумів ситуацію премʼєр.

"Тим не менш, незважаючи на те, що ти знаєш, що робити, це не означає, що це не трагедія. Виклик природній, суспільний, гуманітарний. Розуміємо, куди бігти, але дуже складна ситуація", – зазначив він.

Зеленський додав, що затоплено буде від 35 до 70 населених пунктів. Уже є великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено, в усьому регіоні: і в Дніпропетровській, і в Запорізькій, і в Херсонській областях.

Наслідки трагедії будуть зрозумілі приблизно за тиждень, коли спаде вода. Тоді стане зрозуміло, що залишилось і що буде далі. 

Зеленський наголосив, що Україна позиватиметься у звʼязку з підривом ГЕС до Міжнародного кримінального суду. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість – окуповані РФ. Докладно про ситуацію читайте в матеріалі на LB.ua "Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу". 

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